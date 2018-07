Un vu cumprà ogni 5 minuti «I controlli non ci fermano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGE ANCONA Tolleranza zero? Loro scrollano le spalle irrobustite dai carichi di merce che portano su e giù per le spiagge. Le multe ai tre bengalesi per vendita abusiva a Portonovo e i sequestri di merce contraffatta a Numana nei giorni scorsi non hanno sembrano aver scoraggiato gli ambulanti abusivi. Sulla spiaggia di Palombina Nuova ne passa uno ogni cinque minuti. Percorrono chilometri a piedi sotto il sole battente, dalle 9 alle 18, con migliaia di prodotti contraffatti infaticabili nel proporli sotto l'ombrellone: «Vu...