Un tavolo permanente per l'inizio delle scuole

7Il dato basso della vaccinazione degli studenti, ma anche le difficoltà pratiche dei dirigenti scolastici per per la verifica del Green pass. Sono alcuni degli aspetti più problematici esaminati dal Tavolo di lavoro permanente convocato dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche in vista dell'avvio dell'anno scolastico, a cui siedono i rappresentanti di Regione, Upi e Anci, Servizio Sanità della Regione, Asur, Protezione civile e organizzazioni sindacali della scuola. Al centro dell'attenzione i dati relativi allo stato delle vaccinazioni del personale scolastico e degli studenti, le più recenti normative per l'avvio dell'anno scolastico, le problematiche sulla gestione del personale «no vax» e il quadro sinottico dei flussi per l'organizzazione dei trasporti. Valutato positivamente il dato delle vaccinazioni del personale scolastico (quasi l'88% di immunizzati al 16 agosto scorso), preoccupa quello delle somministrazioni ai ragazzi, con il 47% della popolazione scolastica che non ha ancora ricevuto, alla stessa data, neppure la prima dose. Per questo si è convenuto di inviare alle scuole una circolare dell'Usr per informare le famiglie dell'opportunità offerta ai giovani 12-18enni di poter accedere ai centri vaccinali senza prenotazione. Presentato anche il quadro sinottico dei flussi per e dalle scuole dei ragazzi, su cui stanno già lavorando i tavoli prefettizi per organizzare in modo quanto più possibile ottimale il servizio del trasporto pubblico locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA