«Un salto nel vuoto e qualche studente potrebbe bloccarsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S ami Ghanmi è il coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi A febbraio la vostra associazione ha indetto una mobilitazione nazionale contro la riforma dell'esame di maturità. Cos'è che non vi è andato giù? «Innanzitutto le modalità. È stata una decisione presa tardi. Le istituzioni scolastiche non hanno avuto il tempo di adattarsi. I professori non sanno dove mettere le mani. Non bastano le simulazioni. Ci vuole un'organizzazione diversa della scuola».E per quanto riguarda i contenuti?«Il fatto più grave è stata la...