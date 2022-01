Un nuovo protocollo e si rientra in campo

ANCONA La Federazione medico sportiva italiana ha elaborato il nuovo protocollo Return To Play per la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19. Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in relazione all'infezione da Covid «che dimostrano come le complicanze cardiache (in particolare, la mio-pericardite) siano rare nei giovani atleti e si risolvano in genere favorevolmente in tempi relativamente brevi, anche in considerazione del fatto che gli atleti sono soggetti sani, essendo stati sottoposti periodicamente a screening per idoneità agonistica ai sensi della legislazione italiana». L'obiettivo, in accordo con il Coni, è quello di favorire la ripresa dell'attività sportiva dopo infezione da Sars-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l'atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale e limitando gli esami diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie. «Sono stati, perciò, identificati i soli approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all'età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute degli atleti».

