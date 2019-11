Un mappamondo di sapori e l'isola pedonale fa il pieno

L'EVENTO

ANCONA Metti in piazza i sapori di mezzo mondo, con specialità tipiche di 23 Paesi e 70 regioni, in un Glocal del gusto che svaria dalle olive all'ascolana ai tacos messicani, dai salumi di Norcia al churrasco brasiliano, dalla porchetta marchigiana ai brezel salisburghesi, dalla birra bavarese alla paella valenciana. Esponi sul Corso gli stand con ceramiche tunisine e spagnole, ambre e argenti del Baltico, artigianato finlandese e servizi da the made in England. Mescola il tutto in una giornata di festa umida ma non fredda né piovosa e ti ritrovi il pienone che forse non t'aspettavi, in un centro storico affollato di famiglie che fanno acquisti ai banchi e si accomodano negli stand per un pranzo veloce dai gusti fuori dal comune.

Merito del Mercato Europeo Ambulante organizzato dalla Confcommercio inaugurato ieri e destinato a proseguire oggi e domani per un lungo ponte di Ognissanti, con orario no-stop dalle ore 9 del mattino a mezzanotte per visitare un centinaio di espositori nel percorso tra corso Garibaldi e piazza Cavour. Davvero incoraggiante la prima giornata del Mea, con l'isola pedonale animata sin dal mattino da Tanti volti per un unico mercato, per usare lo slogan scelto da Confcommercio per condensare il significato di una manifestazione itinerante che propone eccellenze mondiali della gastronomia e dell'artigianato. Oltre a tanti anconetani e visitatori del circondario, tra le bancarelle ieri sciamavano anche centinaia di crocieristi, soprattutto spagnoli, francesi e giapponesi, scesi dalla Msc Sinfonia, la nave che tutti i venerdì, fino al 22 prossimo, fa tappa ad Ancona.

Aspettando la ruota

La novità di quest'anno del Mea ha riguardato l'utilizzo dell'anello di piazza Cavour (destinata fra tre settimane a diventare l'epicentro di BiancoNatale con i mercatini e la ruota panoramica) per ospitare il versante food dell'evento, con la possibilità di degustare seduti piatti della cucina messicana e spagnola, brasiliana e bavarese.

Lungo corso Garibaldi invece, anche se molti stand vendono delizie, dai coccoretti del Belgio ai cannoli siciliani allo strudel tirolese, non è prevista la sommistrazione di alimenti da degustare, per non interferire con il lavoro dei bar che hanno dehor e si sono ritrovati in qualche modo integrati nel Mercato Europeo Ambulante. L'evento di Confcommercio inoltre ha dato l'opportunità a bar e ristoranti di corso Mazzini di tenere aperti i loro dehor per qualche giorno in più: anziché smontare i gazebo il 31 ottobre, come prevede l'ordinanza comunale che recepisce i vincoli della Soprintendenza a tutela della fontana delle Tredici Cannelle, potranno derogare fino a lunedì. La formula studiata da Confcommercio aveva proprio l'obiettivo di integrare la manifestazione con il contesto economico locale, trattandosi per altro di un appuntamento che lancia la lunga volata verso lo shopping natalizio.

Negozi aperti

Bar e ristoranti ovviamente hanno risentito della concorrenza degli stand, compensata però dal maggior afflusso di gente in centro alimentato proprio dal Mea. Molti i negozi (ma non nella pausa pranzo) hanno approfittato della presenza di visitatori e crocieristi. In una giornata del genere, per altro, ci si aspettava di trovare aperti almeno i bagni pubblici dell'ex Cobianchi di piazza Roma (alle ore 13 erano chiusi) anche se gli organizzatori del Mea hanno allestito dei bagni chimici in un angolo di piazza Cavour. Per favorire l'afflusso al mercato, resteranno ancora aperti a pagamento i parcheggi Traiano (oggi dalle ore 7 all'una, domani dalle 14 alle 21) e Umberto I (oggi e domani dalle 7 alle 23).

Lorenzo Sconocchini

