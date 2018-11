Un flop la prova di Natale il Comune corre ai ripari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAOS ANCONA Lo stress test del Mercato Europeo in piazza Cavour e corso Garibaldi, considerato una prova generale in vista del Natale, ha dato risultati divergenti. Un successo sul piano della partecipazione e delle presenze, come sottolinea anche Confcommercio. Un flop dal punto di vista organizzativo: traffico in tilt, sosta selvaggia, parcheggi introvabili (quelli comunali erano chiusi, ad eccezione dell'Umberto I) e isola pedonale off limits, inavvicinabile perfino dalle ambulanze, con i soccorritori del 118 costretti a intervenire a...