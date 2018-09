Un budget di 195mila euro per luminarie, abeti e laser

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOANCONA Cento giorni a Natale e il Comune ha già avviato la macchina organizzativa per l'evento ha già indicato piazza Cavour come location per ospitare dal 24 novembre al 27 gennaio sia la ruota panoramica da 40 metri che la posta di pattinaggio sul ghiaccio. Ma anche ha fissato il budget di 195.200 euro (iva compresa) per le luminarie. Le offerte dovranno pervenire entro mezzogiorno del 24 settembre. Le scelteDopo il successo dello scorso anno il sindaco Valeria Mancinelli aveva annunciato il ritorno della maxi ruota panoramica. E...