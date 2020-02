Un'area croce e delizia della città

ANCONA Passetto croce e delizia degli anconetani. Il Monumento un po' più solo da giovedì quando i saloni del ristorante resteranno bui. Mentre da un paio di mesi L'ascensore, gestito da Denise Catalano, ha ridato vita ai locali incastonati nella struttura-simbolo affacciata sulla spiaggia degli anconetani. «Questo è un luogo magico ha affermato la giovane imprenditrice a dicembre scorso quando ha inaugurato il ristorante Mi dispiaceva che un posto così bello e importante per la città non fosse sfruttato. Perciò ho deciso di riportarlo a nuova vita». In cucina lo chef Tiziano Spegne Schiavoni e la sua brigata, in sala Melanie Bolognini, responsabile di sala, e Daniele Moccia, addetto al servizio ai tavoli. L'Ascensore aperto sette giorni su sette sia a pranzo che a cena. Dalle 17,30 alle 20 spazio all'aperitivo. E in vista della bella stagione l'obiettivo di servire cocktail e stuzzichini anche sulla terrazza collocata all'ultimo piano dell'ascensore. Passetto dai due volti per quel che riguarda l'offerta enogastronomica in un'area dove negli ultimi anni non sono mancati importanti interventi di restyling. Dalla struttura rinnovata dell'ascensore caratterizzata dalle sue vetrate al lifting dei laghetti, mentre nell'agenda dei lavori da compiere c'è ora la maxi bonifica da 2,6 milioni della falesia. Il progetto per la messa in sicurezza di un tratto di falesia lungo cento metri tra il Passetto e il Cardeto, in zona Grotta Azzurra, inserito già dal 2018 tra le opere previste da Italia Sicura, il piano nazionale di mitigazione del rischio. Verrà così messo in sicurezza uno dei tratti più rischio della falesia, dove negli ultimi anni si sono verificati distacchi di massi dal costone.

