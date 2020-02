Umido e verde trasformati in biometano e fertilizzanti

IL TRATTAMENTO

ANCONA Il biodigestore è un impianto di produzione di biometano alimentato attraverso la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) derivanti dalla raccolta differenziata (avanzi di cibo, verdure e altre sostanze organiche) e del verde urbano (sfalci e potature). L'impianto previsto nella provincia di Ancona avrà una taglia tale da poter trattare oggi anno 70mila tonnellate di Rsu prodotti da comuni appartenenti all'ambito: 50mila tonnellate di frazione organica umida, derivante da avanzi di cibo e verdure, e 20mila di rifiuti verdi, sfalci e potature. Il progetto presentato dal Comune di Jesi prevede un impianto di digestione anaerobica (in assenza di ossigeno) dei rifiuti organici per la produzione di biogas. Attraverso un passaggio successivo di upgrading, purificazione del biogas, si ottiene il biometano. Si tratta di un sistema chiuso in cui la fermentazione avviene in un ambiente sigillato. La produzione di biometano stimata sarà pari a 2.700.000 di metri cubi, una quantità che consente di soddisfare i bisogni di 1.928 famiglie. C'è poi una seconda linea che serve per la produzione del compost e sostituisce integralmente quella attuale: il progetto prevede un'area in cui il materiale in uscita dal processo di digestione anaerobica, cioè il digestato, viene stabilizzato per produrre compost con alto contenuto fertilizzante per il terreno da mettere a disposizione di agricoltori e florovivaisti. La produzione di fertilizzante prevista (ammendante compostato misto) è pari a 15.000 tonnellate annue. E' prevista dall'Ata una compensazione ambientale di 5 euro a tonnellata di rifiuti per i Comuni che ospitano i biodigestori e per quelli limitrofi. Considerati i volumi dell'Ata: 300mila euro l'anno per il comune sede di biogestore, 50mila per i confinanti.

