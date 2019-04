Ubriaco semina scompiglio al pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA Una folle corsa per piombare al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e mettere al sicuro operatori e pazienti. L'hanno fatta gli agenti di polizia delle Volanti che ieri pomeriggio sono intervenuti per placare i bollenti spiriti di un anconetano di 35 anni che, dopo aver smaltito la sbornia, ha perso la testa, fino ad essere ricoverato in psichiatria. L'uomo, in mattinata, era stato trovato in piazza Rosselli riverso a terra. Addormentato, ubriaco? È stato allertato il 118 che ha inviato un'ambulanza alla stazione per...