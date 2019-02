«Tutte le macerie sono compatibili con l'ambiente?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA REPLICAANCONA «Credo che il problema del parco non sia l'entrata delle auto, ma l'obsolescenza delle strutture. Chi parla di tutela dell'ambiente, si è reso conto in che condizioni è il Cardeto?». Risponde così Carmine Fioravante alle polemiche degli ambientalisti. «Il parco è abbandonato dichiara Fioravante oltre alle strutture in disfacimento, sta perdendo pezzi anche l'arco del Bastione San Paolo. Visto che parlano di ambiente, tutte quelle macerie sono ambientalmente corrette? È stato verificato se c'è amianto nella zona? Le...