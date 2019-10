CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuttavia il loro livello di sicurezza sismica deve essere accresciuto e riportato a valori «pari all'80% di quelli posseduti dalle nuove costruzioni», come previsto dalle norme in vigore per gli edifici di classe III ad uso scolastico. «Le opere da realizzare - si legge nelle varie relazioni tecniche allegate alle delibere - consentiranno di conseguire l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico e garantiranno al contempo una riqualificazione generale dell'immobile anche dal punto di vista impiantistico e di efficientamento energetico,...