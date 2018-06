Tuffi al Passetto La piscina si scopre a prezzi scontati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALTERNATIVAANCONA Non solo mare. L'estate è scoppiata anche alla piscina del Passetto che ieri ha inaugurato la stagione con la rimozione del pallone pressostatico e i primi tuffi nelle vasche all'aperto. Ed è stato subito boom: in tanti hanno preso d'assalto l'impianto comunale, approfittando della bella giornata di sole. Famiglie con bambini, sportivi, ma anche molti anconetani che non gradiscono la fioritura di alghe e hanno preferito l'acqua trasparente della piscina alle spiagge delle riviera. I gestori della Cogepi hanno svolto un...