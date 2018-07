Trovata sgozzata in casa Caccia al rapinatore killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL GIALLOCHIARAVALLE Sangue. Ancora sangue in Vallesina. Un'altra tragedia che lascia attoniti e che aumenta lo sgomento nella gente. Ieri mattina intorno alle 11 Emma Grilli, una donna di 85 anni, è stata trovata morta in un lago di sangue nella sua casa di via Verdi 19 dal marito novantenne Alfio Vichi. La donna aveva la gola squarciata da una ferita molto profonda ed è stata trovata dal marito vicino al lavandino della cucina. Immediatamente l'anziano, che era rincasato dopo la consueta uscita in bicicletta, ha dato l'allarme ed ha...