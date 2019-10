Trovata l'Audi della banda due ladri in fuga nei campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLITZANCONA Quali e quanti furti abbiano compiuto con quell'auto sarà oggetto di un'indagine appena avviata. Sicuramente decine, fra riusciti e tentati, non solo ad Ancona e nell'hinterland, ma anche nel Maceratese e forse più lontano. Di certo è stato inferto un duro colpo alla banda dell'Audi che ha seminato paura e distruzione negli ultimi mesi. Almeno da marzo imperversava in zona, prendendo di mira soprattutto le villette. Soldi e gioielli erano l'obiettivo dei componenti della gang, specializzata nei furti in abitazione: contanti...