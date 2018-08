Troppo rumore nel cantiere di McDonald's Scatta la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESPOSTO ANCONA Il cantiere per il nuovo McDrive di Torrette è in dirittura d'arrivo, ma il rush finale dell'impresa costruttrice negli ultimi tempi dev'essere stato troppo rumoroso. I vigili urbani della Sezione edilizia, dopo l'esposto presentato da un residente, hanno fatto diversi sopralluoghi nel cantiere di via Tenna dove sta sorgendo il nuovo McDonald's per verificare il rispetto del regolamento acustico comunale in materia di emissioni sonore connesse con l'esercizio di lavori edili. L'impresa costruttrice è stata diffidata ed è...