Tre opzioni per scegliere sindaco e consiglieri

ANCONA Il maltempo mette lo zampino nell'ultima giornata di campagna elettorale. Rinviato il concerto dei 100 artisti organizzato da Valeria Mancinelli in piazza Cavour, Danila Diomedi ha dovuto rinunciare all'appuntamento in piazza del Papa e virare al ristorante Matas. Diversi le conviviali per Stefano Tombolini che ha ricevuto anche l'appoggio del senatore Fi Maurizio Gasparri, mentre Francesco Rubini aveva anticipato la chiusura della propria campagna elettorale giovedƬ in piazza Roma con Giorgio Montanini. I votantiOggi la tradizionale...