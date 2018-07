Tre liti al giorno per il caldo Volano schiaffi e coltellate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARME ANCONA Il caldo gioca brutti scherzi, offusca la mente, fa saltare i nervi. Esaspera situazioni che, con qualche grado in meno, non esploderebbero. Nell'afa opprimente è un attimo che scattino il raptus e la mano. Si litiga per tutto. Per gelosia, per un bicchiere di troppo, per il cane che abbaia, per un parcheggio, per la spazzatura. Ci si accapiglia in casa, per strada, al parco, perfino al cimitero. Sempre per futili motivi. Il limite di pazienza degli anconetani d'estate è sempre più sottile. Si viaggia a una media di tre...