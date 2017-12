Travagliata anche la vicenda per l'ex proprietaria che è stata raggirata da una coppia dopo la vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COMMERCIOANCONA Non c'è pace per il ristorante Passetto. La famiglia Carluccio ha deciso di terminare la gestione del celebre locale. Intenzione manifestata «un paio di mesi fa» come conferma l'imprenditore Massimo Virgili, proprietario della struttura. E che si concretizzerà con l'ultimo servizio di domenica. Poi le luci dei saloni e i 300 coperti attenderanno un nuovo inizio. La famiglia Virgili ha già deciso di prendersi «un paio di mesi» di riflessione per decidere il da farsi e nel frattempo capire se la curiosità di alcuni...