Traghetti nell'area dei silos Giampieri ci sta lavorando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAANCONA «Abbiamo già avviato un lavoro serio per riprogettare una delle aree più importanti per lo sviluppo del porto. Un'azione da portare avanti con gli operatori commerciali e il Comune perché abbiamo un'opportunità unica per ridisegnare lo scalo dei prossimi decenni. E l'ipotesi di spostare i traghetti nell'area ora occupata dai silos è una delle più forti». Rodolfo Giampieri, presidente dell'Autorità portuale del sistema dell'Adriatico centrale, ha già dato mandato ai suoi uffici di avviare l'elaborazione dei punti...