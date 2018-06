«Tragedia evitata grazie ai divieti e al senso civico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPELLOANCONA Divieti ben in vista, senso civico, controlli frequenti. È il mix grazie al quale nessuno per fortuna si è fatto male domenica mattina nella frana che s'è stataccata dal costone roccioso nei pressi della spiaggia del Frate, tra Sirolo e Numana. Tiene a sottolinearlo la Capitaneria di porto, evidenziando in una nota che proprio il rispetto dei divieti di transito, di balneazione e di ormeggio in aree già da tempo vietate con apposite ordinanze della Capitaneria e dei sindaci di Ancona, Sirolo e Numana, «ha fatto sì che...