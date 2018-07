Traffico e temperature alte squilla l'allarme per l'ozono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAANCONA File interminabili di auto, fumo dalle navi che attraccano e partono, migliaia di mezzi in transito. Il porto d'estate scoppia e tra tir, auto e camper, il centro storico paga pegno. Una miscela di polveri sottili si riversa nelle vie centrali e diventa ancor più pericolosa con le alte temperature, quando torna l'allarme azono. La puzza di smog invade non solo il porto, ma entra dentro le abitazioni e gli uffici rendendo l'area irrespirabile, in particolare nel weekend, quando lunghe file di auto accese stanno in coda prima...