Tra sfide e sgambetti la corsa dei candidati per un posto in lista

Definito il quadro dei candidati governatori della Regione Marche, l'attenzione dei partiti è rivolta alla formazione delle liste per il rinnovo del consiglio regionale. E qui cominciano le scintille. Ad Ancona, lato Democrat. Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora sono in corsa per il bis, ticket che fa riferimento all'area compresa tra Falconara, Monte San Vito e Chiaravalle. Allo stesso tempo si profila la discesa in campo dell'ex deputato - sempre di Falconara - Emanuele Lodolini, fortemente spinto dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli la cui candidatura uscirà dai circoli del Pd. Ma non è finita. Ad Ancona infatti c'è in ballo l'ex sindaco dorico Fabio Sturani, destinata a una rotta di collisione con Lodolini: i dietrologi dicono che la mossa a sorpresa potrebbe essere l'inserimento di una donna (del mondo sanitario) da abbinare all'ex deputato, come ticket anti Sturani. Allo stesso tempo però Lodolini rappresenterebbe il secondo nome di Falconara dopo quello del presidente del consiglio regionale Mastrovincenzo, la cui candidatura è riconfermata da statuto. Come l'aggiusterà il partito?

Le sfide aperte

A Pesaro già si evidenzia lo scontro tutto interno al Pd e al braccio di ferro Ricci-Ceriscioli nei nomi in ballo, dato che il campione di preferenze Andrea Biancani proprio a Pesaro dovrà vedersela con Stefano Ridolfi (coordinatore degli infermieri di Marche Nord) espressione di Villa Fastiggi e di Giorgio Baldantoni, fedelissimo del governatore. Riconferme per Renato Claudio Minardi, l'interno esprimerà Daniele Tagliolini, ex presidente della Provincia, la Valcesano l'ex sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli che si confronterà nello stesso territorio con Federico Talè che si presenta con Italia Viva. Anche Boris Rapa si ripresenta ma ancora non si sa se in appoggio o meno a una lista del candidato presidente Mangialardi. Il centrodestra vede nelle file della Lega la candidatura del segretario provinciale Lodovico Doglioni insieme all'ex sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri al capogruppo in consiglio comunale a Pesaro Giovanni Dallasta e la ricandidatura dell'uscente Mirco Carloni. Per Fratelli d'Italia ci provano Francesco Baldelli ex sindaco di Pergola e vicepresidente Anci e Nicola Baiocchi ex candidato sindaco di Pesaro. Un altro candidato sindaco, ma di Fano, è in corsa. Si tratta di Marta Ruggeri la candidata presidente dei 5 Stelle insieme a Pierluigi Ferraro per il territorio urbinate. Per i verdi è in corsa Gianluca Carrabs.

Gli schieramenti

A Macerata i democrat schiereranno di sicuro il capogruppo uscente Francesco Micucci, poi si parla del sindaco di Macerata Romano Carancini: tra i due litiganti per la classifica delle preferenze si profila la candidatura del segretario dem di Macerata Stefano Di Pietro. La lista dei civici di centrosinistra vede il duello tra il consigliere uscente Sandro Bisonni e l'ex sindaco socialista di Morrovalle Francesco Acquaroli (omonimo del candidato governatore). Per i renziani di Italia Viva si parla della coordinatrice provinciale Teresa Lambertucci e dell'ex sindaco di Recanati Francesco Fiordomo.

Scontati ma non troppo

Per Fratelli d'Italia scontata la conferma di Elena Leonardi, ma in agguato ci sono anche il civitanovese Pierpaolo Borroni, il tolentinate Francesco Colosi e il treiese Andrea Mozzoni. Sul fronte Lega Luigi Zura Puntaroni punta al bis ma incontrerà lungo la strada l'imprenditore Sandro Parcaroli: il patron di Med Store, se non dovesse cambiare rotta scegliendo la candidatura a sindaco di Macerata, potrebbe anche avere il vantaggio del ticket con l'imprenditrice matelicese Barbara Cacciolari. In Forza Italia lo scontro è tra il coordinatore provinciale Riccardo Sacchi e il presidente del consiglio di Civitanova Claudio Morresi. A Fermo per i Democrat la partita si gioca tra Fabrizio Cesetti e Francesco Giacinti, per la Lega lo scontro è tra Mauro Lucentini e Marzia Malaigia. In Fdi si gioca tra l'ex sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio e l'elpidiense Andrea Putzu. Ad Ascoli i Fratelli d'Italia propongono il derby tra Guido Castelli e il vicesindaco di San Benedetto Andrea Assenti mentre per la Lega è corsa a tre con Andrea Antonini, Patrizia Petracci e Laura Gorini. Forza Italia ripropone Piero Celani e Jessica Marcozzi. Per il Pd a vicepresidente della giunta regionale Anna Casini dovrà fare i conti con il sindaco di Force Augusto Curti e l'ex presidente della Provincia Paolo D'Erasmo.

