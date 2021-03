Tra le 11 vittime un poliziotto di 54 anni Ieri 874 positivi

ANCONA C'è anche un poliziotto di soli 54 anni, Gianluca Menotti di Montemarciano, in servizio all'aeroporto Sanzio, tra gli 11 marchigiani morti per gli effetti del Coronavirus di cui dà notizia l'ultimo bollettino del Servizio Sanità della Regione. Si tratta di 7 uomini e 4 donne, tra 54 e 93 anni, tutti con patologie pregresse. Sette dei deceduti erano della provincia di Ancona, la più colpita negli ultimi due mesi dell'epidemia. Anche ieri il numero dei nuovi contagi è stato molto altro: 874, il 36,2% delle 2.471 persone sottoposte a tampone molecolare nel percorso diagnosi, a cui si aggiungono altri 113 positivi su 1.156 sottoposti a test rapido antigenico, che dovranno essere confermati dal tampone molecolare. Su 874 positivi, 286 sono in provincia di Ancona, 207 in quella di Pesaro Urbino, 197 in quella di Macerata, 81 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno. Alto anche il numero dei casi sintomatici, 95, quasi l'11% del totale. L'ondata di nuovi positivi con sintomi fa crescere il totale dei ricoveri per Covid nelle Marche, ieri a 784. Se si aggiungono i positivi al pronto soccorso (99) e quelli assistiti nelle Rsa sul territorio (232) si arriva a un totale di malati Covid in carico alle strutture sanitarie di 1.115, un numero che si avvicina al picco (1.168) della fase 1. I crescita anche i positivi in isolamento domiciliare, arrivati a 10.074, mentre i marchigiani in quarantena precauzionale dopo contatti con soggetti positivi sono 21.082. Dall'inizio dell'epidemia son 76.559 i marchigiani positivi, con un totale tra dimessi e guariti salito ieri a 63.317.

l. s.

