TRA I DECESSI DI IERI ANCHE QUELLO DI UNA FANESE DI 57 ANNI

ANCONA Se davvero, dopo aver atteso in ansia per mesi il responso dell'indice Rt, il nuovo totem delle regioni a colori sarà quota 250 nuovi positivi a settimana per ogni 100mila abitanti, le Marche ballano già adesso sull'orlo del cratere fumante. Perché la settimana che si è chiusa ieri - a cui saranno aggiornati i dati del prossimo report della Cabina di regia nazionale atteso per venerdì - aggiunge alla contabilità dell'epidemia 3.841 nuovi casi, quelli indicati nei report giornalieri del Servizio salute della Regione: ieri altri 687 nuovi positivi, il 32,2% delle persone testate con tampone molecolare, che porta il totale dei contagiati nelle Marche a 46.815 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

La zona critica

Con gli oltre 3.800 casi dell'ultima settimana, le Marche entrerebbero nella zona critica. Fatto il rapporto con la popolazione marchigiana (1.525.271 abitanti) verrebbe un'incidenza di 251,8 ogni 100mila, oltre il limite che dovrebbe essere fissato dal prossimo Dpcm, atteso a giorni, chiamato a regolare i colori delle regioni a partire da venerdì prossimo. Le Marche, dopo aver toccato un picco di 297 a metà novembre, erano scese fino a 153 nella seconda settimana di dicembre. Ma poi il trend settimanale dei casi per 100mila abitanti, ritenuto un indice affidabile per intercettare in tempo le ripartenze dell'epidemia, è risalito e l'incidenza dei casi non ha risentito troppo dell'alternanza di zone rosso-arancio durante le feste. Nella classifica attuale sui dati dell'ultima settimana, la nostra regione con quasi 252 casi ogni 100mila residenti, è al quinto posto insieme alla Provincia di Trento, dopo Veneto (422), Friuli Venezia Giulia (406), Provincia di Bolzano (296) ed Emilia Romagna (289). Presto però, proprio oggi che le Marche tornano in zona gialla dopo un weekend in arancione, tirare conclusioni su un futuro aggravamento delle misure restrittive.

L'incertezza

Il verdetto su quota 250 non è ancora scritto. Anzitutto perché nel monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità i nuovi casi settimanali vengono calcolati in base alla data di referto-diagnosi e potrebbero dunque essere sfalsati rispetto a quelli dei bollettini giornalieri. Poi perché i nuovi criteri di valutazione non sono stati ancora inseriti in un decreto e potrebbero esserci dei correttivi. Nel confronto tra ministero e Regioni c'è chi ha fatto notare che un automatismo del genere, che farebbe scattare la zona rossa oltre una determinata soglia di casi, potrebbe indurre a frenare con i tamponi, proprio in una fase decisiva in cui serve incrementare la diagnostica e il tracciamento per contenere l'epidemia.

Quadro peggiorato

Si vedrà nei prossimi giorni, ma di sicuro nell'ultima settimana il quadro dell'epidemia nelle Marche è peggiorato. Nell'ultimo report relativo alla settimana 28 dicembre-3 gennaio (quello che con un Rt sotto a 1 ha garantito alle Marche la permanenza in zona gialla) i ricoveri per Covid in terapia intensiva, 67, erano entro la soglia critica del 30% della disponibilità totale dei posti letto, mentre adesso quel limite è stato superato, con i 73 pazienti in rianimazione alla data di ieri (+2 rispetto a sabato), che fa salire la saturazione al 34%. Aumentati anche i pazienti in area medica, saliti in sette giorni da 479 a 541. Già nel precedente report le Marche, con una saturazione del 42% dei posti letto non intensivi, erano oltre la soglia d'allerta. Ora siamo al 46%. Abbastanza scontato dunque che con questo sovraccarico ospedaliero la classificazione di rischio attribuita alle Marche, che già una venerdì scorso era alta, non possa migliorare. Tutto dunque dipenderà dall'indice di trasmissione del contagio Rt e dal nuovo parametro dell'incidenza dei casi per 100mila abianti, che misura la densità dell'epidemia in un determinato territorio. Intanto il Coronavirus continua a mietere vittime nelle Marche. Ieri altri 13 decessi (dieci donne e tre uomini, tutti con patologie pregresse) registrati nei bollettini del Servizio Salute. La più giovane una fanese di 57 anni, la più anziana una quasi centenaria di Colmurano, in provincia di Macerata. Il totale delle vittime marchigiane sale così a 1.711.

Lorenzo Sconocchini

