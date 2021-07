Tra Ciccioli Casini, Duca una pioggia di accuse

7Che il porto sia il cuore delle polemiche politiche viene confermato anche dalla bagarre scatenatasi dopo la lettera di Giampieri ad Acquaroli. Il capogruppo di Fdi Ciccioli e il consigliere regionale Ausili sostengono l'attacco del governatore Acquaroli: «Le interlocuzioni per la presentazione delle progettualità per il Piano nazionale di Rilancio e Resilienza - spiegano insieme ai consiglieri comunali Eliantonio e De Angelis - sono partite mentre Giampieri era pienamente in carica e lo stesso Ministero ha precisato che il proprio diretto interlocutore non è la Regione, ma l'Autorità Portuale. La verità è che il Porto di Ancona, governato da vent'anni dalla stessa classe dirigente di sinistra, è in stallo, fermo, immobile. Giampieri farebbe meglio ad assumersi le proprie responsabilità». Non ci sta la sinistra democrat che rilancia la replica di Giampieri pubblicata dal Corriere Adriatico. Parola alla consigliera regionale Pd, Anna Casini. «Le parole di Giampieri sono un macigno sull'operato della Giunta Acquaroli. Le sue parole certificano quanto sostengo da settimane insieme al gruppo consiliare del PD, ovvero l'inadempienza nel richiedere fondi e attenzioni adeguati a una struttura fondamentale per le Marche e per il medio Adriatico. A pensar male si fa peccato. La campagna elettorale è finita: più visione e programmazione adeguata a un territorio che merita molto più impegno di qualche selfie». L'ex deputato Ds, Duca, infine, ha parlato di «capolavoro di falsità di Acquaroli. Chieda scusa alla comunità portuale e regionale e non faccia il bambino che rompe il giocattolo e incolpa gli altri di non poter giocare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA