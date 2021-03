Tra Carancini e maggioranza volano le scintille

7Nuovo botta e risposta a distanza tra maggioranza e minoranza. Stavolta è Romano Carancini che attacca per il Partito Democratico. Parla di «sconcertante iniziativa della giunta regionale di destra: il presidente Acquaroli propone agli ordini professionali un accordo per la vaccinazione anti-covid dei loro iscritti» Lo sconcerto deriva, per Carancini dal fatto che «in quasi tre mesi è stata vaccinata poco più della metà degli over 80, devono partire le vaccinazioni a domicilio degli anziani non autosufficienti e dei disabili, dove non è chiaro quando e come saranno vaccinate le categorie fragili, senza considerare il buio totale sui tempi e le modalità di somministrazione alla popolazione sotto gli 80 anni». Tempo un'ora e rispondono Fratelli d'Italia e Lega: «L'ennesima fake news targata Pd - commenta Elena Leonardi, FdI - Carancini afferma che la giunta Acquaroli vorrebbe anteporre gli interessi di categoria al bene della comunità. Se si usasse la logica chiunque capirebbe facilmente che l'attacco di Carancini è becero e strumentale. Le interlocuzioni della giunta con le categorie sono ancora in corso, poi anche che per le categorie più fragili e i disabili è riservato il vaccino di Pfizer e Moderna, mentre le categorie non a rischio al momento vengono vaccinate con AstraZeneca». Accuse respinte anche da Marinelli e Menghi della Lega: «Carancini aziona il vortice della polemica senza guardare ai fatti. E i fatti dicono che, tra il dire e il fare', c'è di mezzo il pianificare'. Una caratteristica essenziale per un buon amministratore, ma che Carancini sembra ignorare nonostante sia stato per dieci anni sindaco di Macerata».

