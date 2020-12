torneremo a progettare una regione con una rete infrastrutturale interconnessa e intermodale».

Per l'aeroporto Sanzio avete previsto bandi oltre 12 milioni euro per attivare nuove rotte e preservare i voli dall'emergenza Covid.

«Una volta superata la pandemia si procederà poi con un piano di rilancio e sviluppo per quella che riteniamo un'infrastruttura strategica per la crescita di questa Regione. Dal punto di vista economico e turistico».

È già iniziata la sfida per l'Autorità portuale e la conquista della poltrona del presidente dorico, Rodolfo Giampieri. Le candidature non mancano.

«Argomento delicato: lo tratterò nei prossimi giorni con il ministro De Micheli».

Ma è più per la riconferma del presidente o per un passaggio di consegne?

«Non mi sbilancio. E aspetto l'incontro con il Mit».

Si sbilanci. Che Regione ha trovato il giorno del suo insediamento?

«Dopo due mesi sarebbe presuntuoso da parte mia affermare di avere capito totalmente e in maniera approfondita la macchina regionale. Ma fin da subito, assieme alla giunta, ho cercato di creare tutti i presupporti per mettere questa macchina a servizio di una visione. Cambiando la rotta intrapresa dal passato governo».

In che modo?

«Spingendo su due priorità: l'emergenza sanitaria e il bilancio di previsione, approvato nelle scorse ore».

L'ultima in ordine cronologico. Che impronta avete dato alla programmazione economica?

«Nonostante i tempi ristretti siamo riusciti ad evitare l'esercizio provvisorio, segnando in maniera inequivocabile la direzione cui puntare nei prossimi anni. Dalla Zes (Zona economica speciale) alle politiche europee, dal rilancio turistico all'internazionalizzazione. Infine: la vera svolta. Passare da politiche di assistenzialismo a un approccio nuovo, che si basa su progettualità che premiano aggregazione, innovazione e competitività».

L'emergenza Covid incombe, il vaccino può segnare la linea di demarcazione?

«Non sono un medico, nè voglio entrare nella discussione tra pro vax e no vax. Ma se esiste uno strumento per mettere in sicurezza la popolazione più fragile e le categorie più esposte - e questo strumento è il vaccino - allora bisogna vaccinarci. Anche perché noi tocchiamo con mano la difficoltà del sistema sanitario, vediamo ogni giorno lo stress dei reparti di terapia intensiva. La profilassi è la possibilità reale per ricominciare a vivere».

Sono passati 4 anni dal terremoto e nemmeno l'ombra della ricostruzione.

«Con l'assessore Castelli ci siamo messi subito al lavoro per velocizzare l'iter e cercare di recuperare il tempo perduto, sempre in contatto con il commissario Legnini. Nonostante il poco tempo qualcosa già si vede. Un cambio di rotta fondamentale. Anche qui».

