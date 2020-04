Tornare nei borghi, facile a dirsi. Ma nelle Marche ferite dal sisma, che da quattro anni attendono una ricostruzione ancora invisibile, l'impresa è quasi titanica: e dire che questa sarebbe l'occasione da cogliere al volo per far tornare chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni lesionate o distrutte, diventando allo stesso tempo il luogo ideale dove ricominciare una vita lontana dalla città. Lo slogan c'è, insomma. «Prima del terremoto era qualcosa di più - sottolinea il sindaco di Force Augusto Curti, coordinatore Anci per i piccoli Comuni - i nostri paesi arrampicati sull'Appennino erano gioielli che attiravano tantissimi stranieri. Molte abitazioni in campagna ma anche nei centri abitati sono state acquistate da chi cercava un rifugio tranquillo con panorami e aria pulita. Poi è arrivato il terremoto ed ha distrutto ogni cosa». La speranza della ricostruzione fino ad oggi è stato un sogno rincorso affannosamente, ma anche ipotizzando l'avvio dei cantieri, trasferirsi nei borghi marchigiani dalle città significherebbe scontrarsi contro ostacoli al momento difficili da rimuovere.

I nodi da sciogliere

Come la burocrazia e l'assenza di connessione internet. «La Regione ha appaltato i lavori per estendere la banda ultra larga in tutte le Marche - spiega Curti - attingendo a fondi specificatamente destinati a questo tipo di servizio. Ma, anche a causa del Coronavirus, i lavori stanno andando a rilento. Difficile pensare che una famiglia possa decidere di lasciare la città per vivere in paese senza avere a disposizione connessioni oggi fondamentali per la scuola, il lavoro, la gestione delle utenze. A Force per esempio, i cantieri per la fibra ottica erano partiti ma attualmente sono fermi proprio per l'emergenza Covid: se prima eravamo indietro adesso paghiamo un prezzo doppiamente caro». Senza rete anche gli intoppi burocratici della ricostruzione che ostacolano le tante opportunità di rinascita, perché anche ci fosse la banda ultra larga a supportare la volontà dei marchigiani di abbandonare la vita frenetica dei grandi centri abitati per scegliere di tornare alle origini, oggi manca l'opportunità di potere investire in una piccola attività e rimettere in moto l'economia perduta dei nostri borghi terremotati. E tutto a causa di un cavillo che impedisce la trasformazione della destinazione d'uso di piccoli spazi. «I comuni beneficiari del contributo per la ricostruzione - rimarca il sindaco Curti - non possono modificare la destinazione di locali come garage o altri ambienti di modesta ampiezza. Un divieto che va a contrastare con la grande opportunità che invece si avrebbe per avviare nuove attività commerciali nei centri abitati e ristrutturati dopo il sisma. Si potrebbe rimettere in moto il motore dell'economia che si è fermato anche prima del terremoto».

Gli impegni

Il confronto con il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini è servito per mettere a fuoco anche questo problema: il nuovo referente delle regioni colpite dal terremoto aveva già intercettato il malessere dei sindaci e si è impegnato a risolvere quanto prima la questione. Che al momento però resta nell'elenco degli ostacoli più o meno insormontabili che impediscono la realizzazione di un progetto di grande, grandissimo respiro. Una opportunità di rinascita architettonica, infrastrutturale e di ripopolazione dei borghi abbandonati a beneficio della moderna e caotica vita di città. «Abbiamo tutte le carte in regola - conclude il coordinatore Anci dei piccoli Comuni - ma devono metterci in condizione di realizzare ambiziosi progetti fino ad oggi rimasti sulla carta».

