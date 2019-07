Tornado e bombe d'acqua,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Bombe d'acqua e tornado, centinaia di alberi sradicati, grandine e fulmini, tetti e palloni geodetici scoperchiati, stabilimenti balneari spazzati via dalla furia del vento. E poi blackout, strade paralizzate da tronchi di traverso, allagamenti di negozi ed edifici pubblici, compreso il piazzale davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Addirittura un traghetto in costruzione che rompe gli ormeggi nel bacino della Fincantieri, container che si ribaltano in porto e finiscono sui Tir in sosta.Un'ora da pauraDura un'ora, tra le...