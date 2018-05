Tombino lasciato aperto Bambino ci cade dentro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INFORTUNIOANCONA Ci vogliono mille occhi per proteggersi dalle tante trappole disseminate per le strade anconetane, tra asfalti deteriorati e marciapiedi sgangherati. Specie se ci si mettono lavori lasciati a met├á, in attesa di essere completati. Se poi agli appelli sui social e alle segnalazioni non seguono risposte concrete, allora il rischio di finire in buca e farsi male si moltiplica all'ennesima potenza.Succede cos├Č che una tranquilla passeggiata per mamma e figlio si trasformi in un incubo. Erano andati a fare spesa al Maxi Coal di...