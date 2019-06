TiCiPorto sul filo, rischia di saltare «Colpa della burocrazia». «No, tua»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO ANCONA In teoria, l'inaugurazione è prevista per metà giugno. In pratica, l'evento potrebbe slittare, se non addirittura saltare. Dopo tre anni di successi, il TiCiPorto è clamorosamente a rischio. Questioni di carattere normativo-burocratico paralizzano l'organizzazione della kermesse più attesa dell'estate. «La situazione è in stand-by, speriamo di sbloccarla, siamo fiduciosi», dice Gabriele Capannelli di Bontà delle Marche, ideatore del Festival al porto antico divenuto un appuntamento fisso per gli anconetani, con numeri in...