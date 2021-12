Terzo rimbalzo, incidenza a 200 La fascia 25-59 anni nel mirino

I NUMERI

ANCONA Con 595 casi positivi nelle Marche prende forma il terzo rimbalzo consecutivo del numero di contagi nelle Marche . Il primo era di assestamento per il precedente giorno festivo (con poca refertazione) ma i due consecutivi sono pieni in valore assoluto e riconfermano una fase di aumento dell incidenza da confermare i prossimi giorni. Le età più colpite sono quelle centrali, tra 25-44 anni e 45-59 anni. Con questo trend di nuovo in ascesa viene in scia anche il balzo dei ricoveri. I degenti sono saliti a quota 152 (+ 8 complessivo): +2 in terapia intensiva (32), 30 in Semintensiva (invariati) e 88 nei Reparti non intensivi (+6) mentre sono 11 le persone dimesse. Per effetto di questo aggiornamento l'occupazione letti è al 13,6% in terapia intensiva e 12,2% in area medica. Nell'ultima giornata da registrare una vittima di 78enne di Macerata, con patologie pregresse, ospite della Residenza Valdaso: il totale di vittime nella regione si porta a 3.172. Oggi alle 14.30 la cabina di regia con all'ordine del giorno l'organizzazione della vaccinazione pediatrica in partenza nei prossimi giorni e la valutazione sul potenziale allargamento dell'area medica per scongiurare lo sforamento del tetto del 15% dei letti occupati.

a. t.

