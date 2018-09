Teatro del gusto, eventi e food nel futuro Mercato delle Erbe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAANCONA Il Mercato delle Erbe sarà ampliato e, oltre al mercato pubblico, sarà un teatro del gusto, un presidio della marchigianità, in particolare nel campo enogastronomico. Potrà ospitare anche eventi musicali e culturali, piccoli esercizi commerciali, degustazioni, artigianato e botteghe. È stata approvata definitivamente ieri in consiglio comunale la variante parziale al Prg per la riqualificazione con cambio d'uso del Mercato di corso Mazzini che consente usi diversi da quello attuale e un ampliamento della superficie...