«Svuoto gli uffici, tutti in strada» Più polizia nei luoghi dell'estate

LA SICUREZZA ANCONA «Ridurremo i servizi interni perché il nostro obiettivo è aumentare la presenza sul territorio per tutto il periodo estivo. Metteremo in campo tutte le energie possibili». Il messaggio lanciato dal questore Claudio Cracovia per il progetto Estatein blu è chiaro: i turisti, ma anche i cittadini devono vedere la polizia nelle spiagge, nei luoghi d'aggregazione e nei punti dove la movida è più intensa per garantire sicurezza e ordine pubblico. La rete messa in campo dalla questura nei giorni scorsi sotto il...