Sul posto Croce Rossa, vigili del fuoco e polizia locale

ANCONA Frontale da brividi nella tarda mattinata di ieri in via Ascoli Piceno. All'altezza di una curva un'auto ha invaso l'altra corsia e ha centrato in pieno un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Il bilancio è di due feriti portati al Pronto soccorso di Torrette in condizioni di media gravità. L'incidente è avvenuto attorno alle 12,45. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la scena dello schianto e una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Sono in corso accertamenti sulle cause che hanno determinato il frontale, che poteva avere conseguenze più gravi. Nello schianto sono rimaste coinvolte una Fiat 500 condotta da una ragazza anconetana di 19 anni e una Fiat 500 L alla cui guida c'era un uomo di 67 anni, anche lui residente nel capoluogo. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente le condizioni dei due automobilisti non sono preoccupanti. Entrambi sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale regionale per tutti gli accertamenti del caso con un codice giallo. Restano da comprendere le cause per cui uno dei due veicoli ha sbandato invadendo completamente la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva l'altra auto che non ha potuto evitare lo scontro.

