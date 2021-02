Sui vaccini summit tra governo e Regioni

ANCONA Oggi si terrà un nuovo incontro tra governo e Regioni per fare il punto sul piano vaccini dopo l'approvazione dell'Aifa al nuovo siero di AstraZeneca più adatto agli under 55. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e quello della Salute, Roberto Speranza, incontreranno i governatori insieme con il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Un vertice c'era stato già sabato, ma era stato incentrato in particolare sul calendario dell'arrivo delle dosi, in attesa proprio del via libera dell'Agenzia ad AstraZeneca. Il via libera dell'Aifa, con l'indicazione per utilizzo preferenziale a persone tra i 18 e i 55 anni, dà di fatto il via al primo step per la vaccinazione di massa, come ha sottolineato lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando di «fase espansiva» del piano. Con l'arrivo dei nuovi sieri, infatti, l'Italia potrà contare su ulteriori 3,4 milioni di dosi entro il primo trimestre dell'anno, in attesa che Pfizer e Moderna recuperino a marzo i tagli annunciati nei giorni scorsi. Una buona notizia destinata a modificare il piano predisposto dal governo e che sarà all'ordine del giorno nella nuova riunione, probabilmente già all'inizio della prossima settimana, tra Palazzo Chigi e le Regioni. Una riunione in cui si affronterà anche il tema della categorie a cui somministrare prioritariamente il vaccino, come a esempio insegnanti, forze dell'ordine e chi svolge servizi pubblici. In vista della nuova fase, bisognerà anche chiarire alcuni temi ancora controversi, come l'utilizzo degli specializzandi, quello dei medici di medicina generale e delle farmacie. Intanto già alcune regioni hanno fatto scattare la prenotazione dei vaccini per gli over 80 che comincia da oggi: nelle Marche ancora non c'è questa possibilità.

