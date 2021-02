Sui preparati russo o cinese la cautela dell'assessore

ANCONA Nessuna distrazione. E soprattutto prudenza. «Dobbiamo essere molto cauti ed evitare che possano essere introdotti farmaci non attendibili, aspettiamo che siano validati dall'Ema e dall'agenzia italiana». L'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini prende le distanze dall'iniziativa di alcune Regioni che vorrebbero acquistare in autonomia i vaccini russo e cinese. E mette in chiaro: «Per il momento ci atteniamo alle disposizioni che sono state impartite dal ministero della Salute». Saltamartini aggiunge: «Questo significa che la posizione sarà tenuta fino a quando avremo le somministrazioni di

vaccini: teniamo conto che la continuità della fornitura è avvenuta quando la Commissione Ue ha bloccato le esportazione dei

vaccini prodotti in Europa. Per questo motivo - dice ancora - possiamo ipotizzare una continuità di forniture e di somministrazioni agli utenti». Quanto al vaccino AstraZeneca, di cui sono arrivate ieri le prime 6.300 dosi nelle Marche, l'assessore ha ricordato che il piano prevede che debbano essere «somministrati al personale delle scuole, docenti e Ata, alle forze dell'ordine, al personale dei servizi pubblici essenziali».

