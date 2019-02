«Subito interventi per garantire i commercianti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPELLO ANCONA Un plauso alla polizia municipale per il blitz contro i parcheggiatori abusivi e un appello all'amministrazione affinché, in attesa del restyling di tutta l'area, atteso per il 2020, si mettano gli operatori commerciali di piazza d'Armi in condizioni di poter lavorare in sicurezza. Tre le richieste nell'immediato della Confartigianato: manutenzione sui servizi igienici, controlli contro gli abusivi e riorganizzazione degli spazi in funzione delle postazioni realmente occupate oggi dai banchi. «Non possiamo - dice Luca...