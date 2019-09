Studenti disabili «Quanti insegnanti per il sostegno?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MONITORAGGIO ANCONA Ci sono abbastanza insegnanti di sostegno per seguire gli studenti disabili? Se lo chiede il garante regionale, avvocato Andrea Nobili, che proseguendo il percorso di conoscenza delle problematiche legate ai minori ha avviato un'azione di monitoraggio anche per quanto riguarda la situazione della disabilità, delle risorse a disposizione, delle associazione e delle strutture che operano in questo settore. In occasione dell'ormai imminente inizio delle lezioni, Nobili chiede al direttore dell'Ufficio scolastico regionale...