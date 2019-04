Street food, musica e acquisti Ecco come divertirsi alla Fiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSEANCONA Domani la gustosa anteprima con la Festa del cibo in piazza Pertini, poi da mercoledì primo maggio via al tripudio di colori, suoni e sapori della manifestazione più amata dagli anconetani. La Fiera di San Ciriaco torna per quattro giorni negli stessi spazi del 2018, dai portici di piazza Cavour fino a via XXIX settembre, sperando di replicare il successo della scorsa edizione. Ovviamente tutto dipenderà dal tempo, che comunque, stando alle previsioni, almeno per i primi giorni dovrebbe tenere. L'abbrivio lo darà la...