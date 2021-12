Stop Far West, si cambia negli hub «Adesso sieri solo su prenotazione»

LA PROFILASSI

ANCONA Troppe code e troppo lunghe. Dopo le situazioni critiche che si sono venute a creare negli ultimi giorni di fronte agli hub vaccinali, con tantissime persone rimaste in attesa anche per ore, la Regione ha optato per un dietrofront: da oggi, potrà ricevere la somministrazione della seconda o della terza dose solo chi può esibire la prenotazione.

Come funziona

L'accesso diretto ai centri vaccinali, senza prenotazione, sarà possibile solo a chi deve effettuare la prima dose. «Il provvedimento è stato adottato per evitare le lunghe code e gli assembramenti che si stanno formando in questi giorni in tutti i punti vaccinali della regione spiega l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini . Il giustificato desiderio dei marchigiani di vaccinarsi, vista la difficile situazione pandemica, sta rendendo però difficile a tutti l'accesso ai punti vaccinali. Aumenteremo i posti a disposizione per le prenotazioni dalle prossime ore per garantire a tutti l'accesso entro i termini». Da oggi, dunque, per presentarsi nei Punti Vaccinali di Popolazione bisognerà essere muniti di foglio di prenotazione, fatta eccezione per coloro che devono fare la prima dose. Dal 10 gennaio 2022 la terza dose potrà essere effettuata a quattro mesi dalla seconda.

L'organizzazione

Solo dal primo febbraio 2022, invece, il Green Pass scadrà dopo sei mesi anziché nove mesi. In una nota Palazzo Raffaello ricorda inoltre che «la vaccinazione è possibile anche nelle farmacie convenzionate, per gli over 18 (la lista è presente sul sito della regione), e nei camper vaccinali». Modalità alternative che alleggerirebbero la pressione sugli hub, diventata insostenibile. L'Asur ha avviato un'indagine di mercato per individuare nuove sedi destinate alle somministrazioni ed i termini per presentare le manifestazioni d'interesse scadono a fine anno. In particolare, si cerca nei Comuni di Urbino, Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano, Civitanova e Fermo, in zone semicentrali «dotate di elevato grado di accessibilità e prossimità alle principali linee di trasporto pubblico e vie di comunicazione stradale». Ma il trasloco potrebbe non bastare. Servirebbe un numero maggiore di hub distribuiti sul territorio ma, oltre alla difficoltà di trovare immobili adeguati, c'è il nodo della carenza di personale. Con la prenotazione obbligatoria per seconde e terze dosi, la Regione spera di ripristinare l'ordine.

