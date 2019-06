Stop al concerto per lo Iom Musica spenta a mezzanotte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOANCONA Dal monte Conero al mare, da Posatora al Lazzaretto: è l'estate della movida silenziosa. La tragedia di Corinaldo ha segnato uno spartiacque nel by night. Stessi regolamenti dell'anno scorso, ma è cambiato il modo di interpretarli: non si sgarra più. Le leggi, ora, vengono applicate alla lettera, con un'attenzione che forse prima non era così accentuata. La conseguenza? Sicurezza e legalità sono al top e chi va a una festa o in discoteca può sentirsi al sicuro. Ma poi c'è il rovescio della medaglia, quello evidenziato...