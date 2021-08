«Stare a casa significa che i ragazzi più fragili mollano: è una sconfitta»

Cinzia Vitaletti insegna inglese alla scuola media Marco Polo di Fabriano. Ha sperimentato che per ragazzi fragili, la Dad spezza il legame con il professore e l'alunno può perfino abbandonare la scuola. «Per non ritornare in Dad, sarebbe importante non avere più le classi superaffollate, il che ci consente di applicare con maggior efficacia il distanziamento, le mascherine. L'anno scorso avevamo delle classi di 25, che poi diventano 26 con il docente, 28 con gli insegnanti di sostegno se ci sono ragazzi disabili. Il numero era quello e ciò nonostante la preside abbia dislocato le classi numerose in aule più grande».

Perché per molti docenti è importante insegnare quest'anno in presenza?

«La pecca della Dad è la distanza tra insegnanti e gli alunni. Una distanza fisica che diventa psicologica. C'è un linguaggio non verbale che attraverso lo schermo non passa. Agli alunni, quelli più timidi, più introversi, basta un cenno, uno sguardo dell'insegnante per incoraggiare, per fare capire che quello che stanno facendo va bene. La Dad non è un problema per gli alunni che psicologicamente sono più forti, ma chi è in difficoltà, anche per motivi familiari o sociali, perdere il contatto con l'insegnante può essere grave. Ci sono stati casi di alunni che non si collegavano e che abbiamo perso perché avevamo perso fiducia in se stesso. E questo è stato una sconfitta».

Come giudica l'anno Dad?

«Ha un vantaggio: abbimo insegnato senza perdere l'anno. Ma è stato stressante. Anche perché, non ci siamo mai fermati nemmeno il primo anno, prima dei corsi di aggiornamento, tenendosi continuamente in contatto con i genitori, con gli alunni per telefono, via mail, via whatsApp. Abbiamo fatto il massimo per non lasciare nessuno indietro».

Veronique Angeletti

