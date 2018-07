Stadi e palas, quattro milioni Lo sport costa più delle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTIANCONA «Spendiamo più per la manutenzione degli impianti sportivi che per i 54 istituti scolastici». Non una semplice battuta quella lanciata dal sindaco Valeria Mancinelli durante il confronto al Corriere Adriatico con gli influencer della città. Ma una delle voci del maxi capitolo Manutenzioni con cui l'amministrazione Mancinelli si è dovuta confrontare fini dal 2013 per recuperare il deficit manutentivo. Dalla vernice per segnare le righe del campo Del Conero al nuovo parquet, dagli infissi agli impianti di filtrazione. Le...