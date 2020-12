Speranza ha chiamato Acquaroli Che assalto per il vaccino

7C'era da aspettarselo. La situazione delle liste dei sanitari che fra tre giorni riceveranno i primi vaccini anti Covid delle Marche sta definendosi con qualche fatica. Si conoscono le quantità affidate alla Regione Marche, circa 200 dosi per iniziare. Si conoscono le suddivisioni all'incirca: circa una 70ina alla Asur, 40 per Ospedali Riuniti e Marche Nord, poi Inrca ed Rsa. in quota riparto. Impossibile conoscere i nomi. La Asur che ha la popolazione sanitaria maggiore riceverà la quota maggiore e, per quello che si è saputo la dg Nadia Storti ha detto agli uffici che non vuole questioni e che la scelta dovrà essere inattaccabile ripartita in modo equo tra tutti gli operatori. Saltamartini pare abbia chiesto che il primo vaccino sia simbolicamente somministrato a una dipendente Inrca, il presidio degli anziani. Torrette invece sembra che metta in corsia preferenziale i reparti di emergenza, quelli che giustamente sono l'avamposto di frontiera dell'hub di secondo livello delle Marche. Oggi si potrebbe sapere qualche cosa di più. Intanto sul fronte della variante inglese del Covid da registrare anche la telefonata a metà pomeriggio del ministro della Salute Roberto Speranza al governatore Francesco Acquaroli. Per quello che si è saputo Speranza ha chiesto se c'erano sviluppi sul tracciamento del caso 1 delle Marche e sul completamento della sequenza del virus. Pare che il ministro fosse piuttosto preoccupato per la velocità con cui il virus mutato si trasferisce. Acquaroli ha garantito che la situazione nelle Marche è sottocontrollo e nelle prossime ore farà avere al ministero una relazione sul caso.

