Spalato ora vuole potenziare voli e navi

ANCONA Potenziare i collegamenti tra Ancona e Spalato. Tema al centro della visita del sindaco di Spalato, Andro Krstulovic Opara, accompagnato dal responsabile delle Relazioni internazionale e dell'Ufficio di Gabinetto, Nikola Aleksic, prima in Comune e poi in regione. Ad accoglierlo a Palazzo del Popolo il sindaco Valeria Mancinelli per un incontro «estremamente gradito, dato il forte e antico legame che unisce le due città affacciate sull'Adriatico, sancito dal gemellaggio che le lega dal 15 luglio 1970, firmatari i sindaco Trifogli e Milcic - si legge in una nota - E' da Ancona, peraltro, che è scaturita l'omonima carta attraverso la quale, dopo la drammatica guerra nei Balcani, i Paesi delle due coste si sono impegnati a favorire azioni di pace e mutua cooperazione. Un documento che sancisce i principi e gli obiettivi del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio, istituzione che ha contribuito a rinsaldare il legame tra i due centri, che vantano un ruolo strategico al centro dell'Adriatico». Nel riconfermare il vincolo di amicizia, i due sindaci «si sono confrontati sulle risorse e sulle prospettive comuni, principalmente legate all'attività del Porto e dei collegamenti marittimi e non solo, senza nascondere le criticità esistenti relative a costi, frequenze e orari dei traghetti, riproponendosi di approfondire la materia nel confronto con gli operatori economici». Al termine dell'incontro, scambio di doni di libri e oggetti legati a cultura e artigianato locali e l'invito del sindaco di Spalato alla collega Mancinelli di partecipare alla festa del patrono di Spalato, San Doimo, che cade il 7 maggio.

