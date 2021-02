Sottosegretari la Morani (Pd) punta tutto sulla riconferma

ANCONA Domani il Consiglio dei ministri si riunirà per discutere le nuove misure anti Covid da adottare con il nuovo Dpcm. Ma allo stesso tempo si potrebbe trovare la quadra per le nomine dei nuovi sottosegretari dell'era Draghi. Le liste sono quasi pronte ma il punto di equilibrio tra i partiti non è stato ancora trovato. L'occasione potrebbe quindi essere il Cdm dove al premier spetterà sciogliere il nodo se fare, come chiedono i «rigoristi», dell'Italia un'intera zona arancione, oppure adottare misure differenti. E poi c'è la partita del «sottogoverno», dove Alessia Morani - sottosegretario Pd al Mise e Marchigiana della provincia di Pesaro Urbino - punta alla riconferma. Nel Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi e Carla Ruocco risultano tra le più quotate. Ma nel Partito democratico pesa la questione delle «quote rosa», oggetto della direzione convocata per giovedì. A dispetto di quanto reclamato dalla minoranza Dem difficilmente la partita dei sottosegretari si chiuderà solo dopo la riunione del Nazareno. Nel frattempo, la senatrice Valeria Valente lancia una proposta: costruire una corrente Dem femminista. «È ora di mettersi in gioco», sottolinea. E, nei quadri di partito in gioco c'è il ruolo di vice segretario. Intanto la lista dei tecnici, visto il pressing dei partiti per entrare nell'esecutivo, rispetto al disegno iniziale si è notevolmente ridotta. A un tecnico potrebbe essere affidata la delega all'Editoria mentre quella ai Servizi potrebbe tenerla il premier.

