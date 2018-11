Sosta selvaggia in ospedale Ma adesso ci pensano i vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLI ANCONA Raffica di multe per stroncare la sosta selvaggia. È l'ultima misura, la più drastica, adottata in sinergia dall'azienda Ospedali Riuniti e dalla municipale. Cade così l'ultimo tabù a Torrette: fino a poco tempo fa era limitato il potere dei vigili all'interno della cittadella sanitaria, dove era difficoltoso sanzionare le auto lasciate sui marciapiedi, sulle corsie preferenziali e in palese divieto, per via della natura privata dell'area. Ma ora il problema è stato bypassato. Gli agenti intervengono a chiamata, quando...