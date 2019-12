Sosta e shopping, che disastro Ma il park degli Archi è vuoto

LA MOBILITÀ

ANCONA Caos sosta in centro e lunghe code nel weekend in via Marconi, pur di parcheggiare l'auto a ridosso dei corsi principali. Nonostante, nel park degli Archi lasciare l'auto tutto il giorno costi solo due euro e il bus per raggiungere il centro sia gratuito, c'è chi preferisce girare con la propria auto ore per lasciarla il più vicino possibile alle attrazioni natalizie e alle vie dello shopping. Mnetre è in aumento il numero di chi utilizza le navette gratuite: nell'ultimo weekend oltre 6mila i passeggeri.

Il doppio volto

Il park degli Archi contiene 587 posti e sabato scorso nel park sono entrate solo cento auto, mentre domenica 157, 40 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. «Nonostante sabato pomeriggio gli scout e l'associazione Arcopolis abbiano regalato castagne gratis nel parcheggio - dichiara Erminio Copparo, amministratore unico M&P sono entrate solo cento auto. Purtroppo chi decide di andare in centro nel weekend per lo shopping o una passeggiata, preferisce lasciare l'auto a ridosso delle vie principali e trascura il parcheggio degli Archi. Chi viene da fuori città, poi, evidentemente non conosce l'offerta». La situazione si ribalta invece durante i giorni feriali. «Il park è molto usato da chi lavora in centro e dai pendolari. Addirittura ogni mattina, dalle 10.30 alle 11.30, - spiega - è quasi del tutto esaurito. Le persone che vengono tutti i giorni in centro hanno capito che il parcheggio è conveniente: 2 euro per l'intera giornata con il bus gratuito».

Servizi fast

Copparo spiega che, poi, ci sono coloro che raggiungono il centro per «una veloce commissione», ad esempio chi deve fare un versamento in banca o un acquisto veloce. «In questi casi spiega le persone vogliono arrivare a ridosso dei corsi principali e utilizzano sia le strisce blu, ma molto anche i parcheggi Traiano e Cialdini». Il Traiano, rispetto al park degli Archi, nello scorso weekend ha avuto un aumento degli ingressi. «Domenica la sosta era gratuita continua lamministratore unico M&P e al Traiano sono entrate 294 auto, il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, al Cialdini 152 auto, in linea con l'anno precedente. Anche l'Umberto I ha avuto diversi ingressi e sabato ha registrato un aumento del 20%». In sintesi le persone stanno preferendo i parcheggi coperti più vicini al centro, rispetto a quello degli Archi. «Spero che le persone capiscano la convenienza del park degli Archi continua Copparo anche sabato 7 e 14 dicembre ci saranno le castagne gratis, dalle 16 alle 19». I parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I saranno aperti gratuitamente tutte le domeniche fino al 22 dicembre, e il weekend dell'Epifania (5-6 gennaio), dalle ore 10 alle 21.

L'andamento

«Dal primo gennaio al 31 ottobre puntualizza Copparo - c'è stato comunque un aumento complessivo dei ricavi che dimostra un aumento dell'utilizzo dei parcheggi. Siamo cresciuti del 5% rispetto all'anno scorso. Nei parcheggi del 6% e nelle strisce blu del 4%». Sono molto utilizzati anche i trenini gratuiti, a cura di M&P e Comune, e le navette gratuite, a cura di Conerobus. Fino al 6 gennaio un trenino, tutti i giorni dalle 16 alle 20, collega i parcheggi al centro, lungo park degli Archi, piazza Roma, piazza Stamira, piazza Cavour. L'altro, nei fine settimana dalle 16 alle 20, collega corso Amendola al centro. Un bus navetta gratuito sulla tratta piazza Ugo Bassi-piazza Cavour, è invece a servizio del Piano e del centro con transito per i park Archi, Traiano e Cialdini (6, 13, 20 dicembre e 3 gennaio, con frequenza ogni 15 minuti dalle 16 alle 21.30; nei weekend di dicembre e gennaio, oltre al 23 e 24 dicembre e 6 gennaio, dalle 10.30 alle 21.30).

I servizi

Un'altra navetta serve la tratta tra il park degli Archi e piazza Cavour, tra le 16.30 e le 21.30 (6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre e 3, 4, 5, 6 gennaio, con frequenza ogni 20 minuti). «Le due navette commenta Muzio Papaveri, presidente Conerobus sono molto utilizzate. Essendo gratuite, molti ne colgono la convenienza. Venerdì scorso sono salite a bordo delle due navette 2mila utenti, sabato 3mila, domenica 3.700 passegeri». Tra le agevolazioni, dall'8 al 25 dicembre, chi parcheggerà sulle strisce blu e pagherà tramite MyCicero, EasyPark e PayByPhone, avrà il 30% di sconto sulla sosta. Sul fronte sosta il 2020 vedrà probabilmente uscire il bando per realizzare il nuovo park san Martino. «La Giunta dovrebbe approvare una delibera di indirizzo in questi giorni spiega Copparo - dopodiché assegneremo la progettazione al vincitore del concorso di idee. Il bando per la realizzazione sarà nel 2020».

Micol Sara Misiti

